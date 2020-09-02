Son dakika haberi! Başkale itfaiye binası yenileniyor
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesine ait Başkale İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasına kavuşuyor.
Van Büyükşehir Belediyesine ait Başkale İtfaiye Grup Amirliği yeni hizmet binasına kavuşuyor.
Başkale ilçesine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni itfaiye binası yapılacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliğinin yeni hizmet binası, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilerek ihale aşamasına getirildi. Daha önce hizmet anlamında eksik kalan ve vakalara ulaşımda sıkıntı yaşanan Başkale ilçe amirliği, personel ve araç bakımında güçlendiriliyor. Başkale Belediyesine ait bir alanda hizmetlerini sürdüren itfaiye amirliği, 4 araç ve 22 personellik yeni hizmet binasının ihale aşamasını kısa süre için tamamlayarak hizmete girmesi bekleniyor. - VAN
Son Dakika Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, 1596 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Macaristan karşısında sahada olacak İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi