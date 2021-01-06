Son dakika haber: Başkale ve Bahçesaray'da durumları ağır olan 3 hasta, ambulans helikopterle Van'a getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Başkale ve Bahçesaray'da durumları ağır olan 3 hasta, ambulans helikopterle Van'a getirildi

06.01.2021 22:44
Son dakika haber: Başkale ve Bahçesaray'da durumları ağır olan 3 hasta, ambulans helikopterle Van'a getirildi

Son dakika haberler... VAN'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerindeki devlet hastanelerinde tedaviye alınan 1'i kadın 3 hasta durumlarının ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

VAN'ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerindeki devlet hastanelerinde tedaviye alınan 1'i kadın 3 hasta durumlarının ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her üç hastanın hastanedeki tedavileri sürerken, hasta yakınları ise yetkililere teşekkür etti.

Van'ın Başkale ilçesindeki devlet hastanesinde göğüs ağrısı ve akut apandisit şüphesiyle tedaviye alınan Nusret Aslan (66), Hediye Menteş (68) ile Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde karın ağrısı şikayetiyle tedavi gören Alişan Aytaç'ın (19), durumu ağırlaşınca, yakınları yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans helikopter ilk olarak Başkale ilçesinde durumları ağır olan Aslan ve Menteş'i alarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Daha sonra Bahçesaray ilçesine havalanan helikopter şiddetli karın ağrısı şikayeti olan Aytaç'ı alarak aynı hastaneye getirdi. Her üç hastanın hastanedeki tedavileri sürerken, hasta yakınları ise yetkililere teşekkür etti.


Kaynak: DHA
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