Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yürüme engelli Emine Balavuz'un yardımına koştu.



88 yaşında yürümede zorluk çeken ve denge bozukluğu yaşayan Emine Balavuz'a belediye ekipleri tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır Başkan Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Tepecik'te ikamet eden Emine Balavuz'u evinde ziyaret etti. Tekerlekli sandalyeyi görünce mutluluktan şaşkına dönene Balavuz, sağladığı imkanlardan ötürü Başkan Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.



İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların her zaman yanında olduğunu söyleyen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Emine teyzemiz yaşı nedeniyle artık yürüyemiyordu. Denge bozukluğu ve ayağa kalkamaması nedeniyle ne dışarı çıkabiliyor ne de ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Tekerlekli sandalyesi sayesinde Emine teyze artık dışarı çıkabilecek. İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın sorunlarına çare oluyoruz" dedi. - İSTANBUL