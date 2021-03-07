Son dakika haberi | Başkan Akkaya muhtarları bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Başkan Akkaya muhtarları bilgilendirdi

07.03.2021 14:41
Son dakika haberi | Başkan Akkaya muhtarları bilgilendirdi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Gölü kenarında yer alan mahallelerin muhtarlarına kıyı kenar çizgisi ile ilgili yasalaşması beklenen yeni kanun hakkında bilgi verdi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Gölü kenarında yer alan mahallelerin muhtarlarına kıyı kenar çizgisi ile ilgili yasalaşması beklenen yeni kanun hakkında bilgi verdi.

Akşehir Gölü'nün 1997 yılından bu yana süregelen kıyı kenar çizgisinin farklı tarihlerde değiştirilmesi sonucunda mağdur olan vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözülmesi ile ilgili olarak AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in önderliğinde, 22 milletvekilinin katılımı ile sunulan kanun teklifi, torba bir kanunda yer alarak komisyonda görüşülerek kabul edildi. Önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi beklenen kanun teklifi ile ilgili olarak Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Gölü kenarında yer alan mahallelerin muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

Başkan Akkaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile konunun daha hızlı bir şekilde bu dönem çözüme kavuşacağını söyledi. Belediye Başkanı olarak kendilerinin de konunun çözülmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Akkaya, bu kanun teklifinin yasalaşması ile 1264 tapu malikinin sorunlarına çözüm getirileceğini kaydetti.

Ankara'da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda yapılan toplantıya Milletvekili Orhan Erdem ile birlikte katıldıklarını söyleyen Başkan Akkaya, "Konunun çözüme kavuşması için bize her konuda desteklerini sunan bölge milletvekilimiz Orhan Erdem başta olmak üzere bu kanun teklifinde imzası olan tüm milletvekillerimize, özellikle Komisyon Başkanımız, Konya Milletvekilimiz Tahir Akyürek'e, Cumhur İttifakı Milletvekillerine, belediyemiz avukatına ve emeği geçen herkese Akşehir halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yasa teklifi ile ilgili olarak muhtarlara bilgilendirme yapılan toplantıda, Milletvekili Orhan Erdem'e iletilmek üzere konu ile ilgili muhtarlarında talepleri alındı. - KONYA

Son dakika haberi | Başkan Akkaya muhtarları bilgilendirdi

Salih Akkaya, Hisarcık, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Başkan Akkaya muhtarları bilgilendirdi - Son Dakika


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