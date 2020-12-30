Son dakika haberi! Başkan Akpolat: Belediyemizde asgari ücret net 3 bin 100 TL olacak - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 2021 yılı için hükümet tarafından net 2 bin 825 TL olarak açıklanan asgari ücret sonrası belediye bünyesinde ve iştiraklerinde çalışanların alacağı maaşı açıkladı. Akpolat: "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gibi belediyemiz ve iştiraklerinde bundan sonra asgari ücret net 3.100 TL olacak" dedi.
1 Ocak 2021 yılında çalışanlara verilecek asgari ücret pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından net 2 bin 825 TL olarak açıklandı.
Başkan Rıza Akpolat, belediye bünyesinde ve iştiraklerinde çalışanların maaşlarının Ocak ayından itibaren net 3.100 TL olacağını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Akpolat; "Emekçilerin her zaman yanındayız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gibi belediyemiz ve iştiraklerinde bundan sonra asgari ücret net 3.100 TL olacak. Kimse merak etmesin, bu haklı mücadelede halkımızla birlikteyiz" dedi.
Kaynak: DHA
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