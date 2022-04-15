Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan El Halil Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan El Halil Belediyesi'ne ziyaret

15.04.2022 12:33
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan El Halil Belediyesi'ne ziyaret

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "kardeş şehir" Filistin'in El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'i ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "kardeş şehir" Filistin'in El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'i ziyaret etti.

Altay ziyaretinde, ev sahipliği için Sneineh'e teşekkür ederek, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın her platformda Filistin davasının haklılığını anlatmak için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Altay, "Dünyada kimse kalmasa Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimiz ilelebet devam edecek. Kardeş El Halil halkını ve tüm Filistinlileri selamlıyorum." diye konuştu.

Altay, bir süre önce Sneineh'in Konya'ya yaptığı ziyarette görüşülen su hizmetleri konusundaki işbirliği için de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren El Halil Belediye Başkanı Sneineh ise kendilerini Türk halkıyla bir bütün olarak gördüklerini, Osmanlı Devleti zamanından beri iki ülkenin kardeşliğinin devam ettiğini, her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan El Halil Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan El Halil Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika
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