Son dakika haberi! Başkan Altay, İSO 500'e giren Konyalı firmaları tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmaları tebrik ederek, her geçen yıl Konya'dan daha fazla firmanın bu listede yer alacağına yürekten inandığını söyledi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti. İstanbul Sanayi Odası'nın sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Konya'dan listeye 7 firmanın girmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Altay, Konyalı firmaların üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak ülkenin kalkınmasında önemli pay sahibi olduğunu söyledi. Konyalı sanayicileri ve çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Altay, her geçen yıl Konya'dan daha fazla firmanın bu listede yer alacağına yürekten inandığını vurguladı. - KONYA