Son dakika haberi: Başkan Altınsoy, "Yetiştiricilerimize yem desteği hayırlı olsun"
Son dakika habere göre AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği verileceğini söyledi.
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine yem desteği verileceğini söyledi.
Küçük kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine 2020 yılında yapılacak yem desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca, Covid-19 salgını nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine, yem maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üreticilerimizin fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla bir defaya mahsus yem desteği sağlanacak. Bu kapsamda, bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden, yapılacak olan destekleme ile 20 başın altında olan büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilerimiz ile 50 başın altında hayvanı olan küçükbaş yetiştiricimiz yem fiyatlarından etkilenmeden faaliyetlerine devam edecekler. Destekten kriterlerine uyan büyükbaşlar için 65 TL, küçükbaşlar için 6.5 TL ödeme yapılacaktır. Kararın müracaat zamanı gibi detayları Bakanlığımızca belirlenecektir. Üreticilerimize verdikleri destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:51 Kaynak: İHA
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