Son dakika haberi! Başkan Aras, yangınzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Başkan Aras, yangınzedeleri ziyaret etti

04.07.2022 20:00
Son dakika haberi! Başkan Aras, yangınzedeleri ziyaret etti

Son dakika haberi... Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümbet Mahallesi'nde bir fırında başlayarak diğer işletme ve ikametgahlara da sıçrayan yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümbet Mahallesi'nde bir fırında başlayarak diğer işletme ve ikametgahlara da sıçrayan yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Aras, yangında işletmeleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangından etkilenen işletmelerde bakım onarım çalışmalarına başlaması talimatını verdi. İşletmeleri zarar gören esnaflardan yangın ve sonrasında oluşan zarar hakkında bilgi alan Başkan Aras, sezon başlangıcında yangın nedeniyle işletmeleri zarar görerek mağdur olan esnafların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli inceleme ve raporlama çalışmalarının ardından Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Zabıta müdürlüklerince gerekli çalışmaların hızlıca yapılacağını söyledi.

Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir fırında dün bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler ayrıca çiçekçi, restoran, inşaat firması ofisi ve 2 ikamette zarara neden oldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Başkan Aras, yangınzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

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