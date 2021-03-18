Son dakika haberi... Başkan Aydıner'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı münasebetiyle ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte Bayrampaşalı şehitler Recep Çavdar ile Metin Şahin'in ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit annelerine çiçek takdim eden Başkan Atila Aydıner, "Aziz şehitlerimize milletçe büyük bir vefa borcumuz var. Başta Çanakkale olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların kıymetli ailelerine de en derin saygılarımı sunuyorum. Onlar bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL