Son dakika haberi: Başkan Beyoğlu, Berat Kandilinde engelli çocukları olan ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2 çocukları engelli olan Seyyar ailesini ziyaret etti. Başkan Beyoğlu, aileye nakdi ve ayni desteğin yanı sıra hasta olan engelli çocuğun tedavisi için ilgili kurumlar üzerinden yardımcı olma sözü vererek Berat Kandilinde ailenin yüzünü güldürdü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunu vatandaşların arasında geçirdi. Başkan Beyoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayarak çeşitli konulardaki sorun ve taleplerini çözüme kavuşturdu. Fatih Mahallesinde tek odalı evde ikamet eden ve 2 çocukları engelli olan Seyyar ailesini ziyaret ederek çocukların sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Beyoğlu, çalışanı olmayan aileye ayni ve nakdi destek sağlayıp hasta olan engelli küçük yaştaki çocuğun tedavi olması için sağlık kuruluşları üzerinden destek olma sözü vererek aileyi sevindirdi.

9 çocuklu aileye destek oldu

5 Nisan Mahallesinde 9 çocuklu bir aileyi de ziyaret eden Başkan Beyoğlu, babanın rahatsız olması nedeniyle çalışamadığı aileye ayni ve nakdi destek sağlayarak kalıcı gelir için de ilgili sosyal kuruluşlar aracılığı ile gerekli çabayı göstereceğini ifade ederek zor durumdaki ailenin duasını aldı.

Ziyaretler sırasında evlerinin balkonlarında bahar hazırlığı yapan kadınlarla neşeli bir sohbet gerçekleştiren Beyoğlu, "Mart ayı yine sürprizini yaptı. Bahar hazırlığı biraz erken olmadı mı" diye takıldı.

Beyoğlu, günün sonunda kendisini bekleyen çocuklarla resim çekerek renkli görüntülere sahne olan mahalle ziyaretlerini tamamladı. - DİYARBAKIR