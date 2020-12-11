Son dakika haberi | Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı (2)

11.12.2020 17:15
Son dakika haberi | Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı (2), System.String[]

Son dakika habere göre KILIÇDAROĞLU'DAN BÖCEK'E: ANTALYA'YA VE PARTİYE LAZIMSINAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11 büyükşehir ve 9 il belediye başkanıyla yapılan çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU'DAN BÖCEK'E: ANTALYA'YA VE PARTİYE LAZIMSIN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11 büyükşehir ve 9 il belediye başkanıyla yapılan çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'in sağlığına kavuşarak, görevine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "En son telefonda görüştüğümde kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletmiştim. Başkanımızın hastaneden tabucu olması, görevinin başına dönmesi son derecede güzel. Genel başkan olarak bütün belediye başkanlarını dileği olarak aramıza hoş geldin. Görevini başarıyla sürdüreceğinden de hiç şüphemiz yok. Gerçekten de Covid-19'a karşı en köklü, en radikal mücadeleyi yapan bir belediye başkanı olarak Antalya gibi bir büyük kentin sorunlarını çözebilirsin. Çünkü bir belayı savmak, başlı başına önemli bir olay" diye konuştu.

Başkan Böcek'in Covid-19'u yenmek için güçlü irade gösterdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Başkan sağlığına dikkat et. Antalya'ya ve partiye lazımsın. Ciddi bir mücadele verdin, hayata tutundun. Hepimiz çok mutluyuz" dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek de iyi dilekleri için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Görevime döndüm, sayenizde. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Şimdi de çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütleriyle online görüşmelerle gereğini yapıyorum. Antalya ile ilgili tereddüttünüz olmasın. Partimizin oyunu da zirveye taşıyacağız" diye konuştu. YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLDÜÖte yandan toplantıda, yerel yönetimlerin mevcut durumu ve belediyelerin bundan sonraki yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Belediyelerin başarılı faaliyetlerinin artırılması için atılması gereken adımlar ele alındı. Toplantıda ayrıca yerel yönetimlerin hizmet üretmede karşılaştığı sorunlar ile bu sorunların aşılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i tedavisi sırasında 2 kez Antalya'ya gelerek, ziyaret etmiş ve doktorlarından bilgi almıştı.


Son dakika haberi | Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı (2)
Son dakika haberi | Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı (2) - Son Dakika


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