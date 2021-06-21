Son dakika haberi! Başkan Büyükkılıç Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret ederek, ürünleri inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, esnaflara bereketli alışverişler diledi.

Başkan Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'na kurulan ve yaklaşık 40'ı aşkın şehirden 100 firmanın yöresel ürünlerinin sergilendiği Yöresel Ürünler Fuarı'nda vatandaşlarla da bir araya geldi. Büyükkılıç, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak vatandaşların ve esnafın buluştuğu fuarın, gerek şehre, gerekse ülkeye hayırlı, bereketli kazançlar sağlaması temennisinde bulunarak, tek tek stantları gezdi.

Ziyareti sırasında esnaftan satışlar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, satış yapan esnafa hayırlı ve bol kazançlar dilerken, vatandaşlarla bol bol sohbet etti ve kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteğini geri çevirmedi. - KAYSERİ