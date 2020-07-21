Son dakika haberi... Başkan Çiğdem, esnafları ziyaret etti - Son Dakika

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kent merkezinde işyerleri bulunan esnafları ziyaret etti.



Başkan Çiğdem, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan'la birlikte gerçekleştirdiği ziyaretinde, esnaflarla sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi. Çiğdem, ilçede belediye ve farklı kurumlarca yürütülen yol ve altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Belediye olarak ilçeye en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Çiğdem, şehir merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarından dolayı yapılan kazılar nedeniyle rahatsız olan esnaflardan bir süre daha anlayış beklediklerini söyledi. Başkan Çiğdem, "Yapılan hizmetlerin şu anda zahmetini çekiyoruz ama tamamlandığında ilçemiz için çok güzel olacak, hem görüntü kirliliği giderilecek hem de kış döneminde yoğun kar yağışlarında elektrikler kesilmeyecek, sizlerden biraz daha sabır rica ediyoruz" dedi.



Başkan Çiğdem ve İlçe Başkan Karaaslan, daha sonra ilçede çalışmalar yürütülen alanlarda incelemelerde bulundu. Çiğdem ve Karaaslan, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ı da makamında ziyaret etti. - KONYA