Son dakika haberi: Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Son dakika haberi: Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi

29.10.2020 13:58
Son dakika haberi: Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi, System.String[]

Son dakika haber... Mollakasım ve Gedik Mahallelerindeki ulaşım ağını genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'ta ki hızlı yapılaşma ve dönüşüm süreci içerisinde gündelik yaşam ile sıkı bir bağ içerisinde olan mevcut yapıya ait karakteristik anlayışı...

Mollakasım ve Gedik Mahallelerindeki ulaşım ağını genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'ta ki hızlı yapılaşma ve dönüşüm süreci içerisinde gündelik yaşam ile sıkı bir bağ içerisinde olan mevcut yapıya ait karakteristik anlayışı akılcı yaklaşımlar, doğru adımlar ve kararlı bir duruşla modernize etmek adına 7/24 çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sathi kaplamada rekor seviyesinde yatırımlarda bulunduk"

Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt'u doğru bir şehirleşme metoduyla gelecek nesillere emanet etmek anlamında kalıcı ve nitelik seviyesi güçlü alt ve üst yapı yatırımlara devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'umuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına büyük mesafeler aldık. İlçemizin doğru kentleşme modeline uygun hizmetlerle geliştirmek ve kalkındırmak adına ulaşım ağının daha nitelikli ve konforlu olabilmesi adına dağ tepe demeden tüm yollarımızın kalite standartını yükseltmekteyiz. İmar yollarını açma, tam kaplamalı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımızla hemşerilerimizin daha güzel yollarda yolculuk yapmasını sağlıyoruz. Hava sıcaklığının iyi gitmesini de fırsat bilerek tüm yaşam noktalarında ki planlanan yatırımlarımızı hizmete sunmak için canla başla çalışıyoruz. Malatya ve bölgemizde yaşanan depremden dolayı hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği müstakil evlerin olduğu kırsal bölgelerimizdeki ulaşım ağını daha akıcı hale getiriyoruz. Mollakasım mahallemizin farklı yaşam alanlarında bu anlamda yoğunluk olunca alt yapı çalışmaları, serme ve sıkıştırma işlemleri tamamlanan bu bölgemizde ki yolları sathi kaplamayla daha modern hale getiriyoruz. Bu yıl itibariyle hedefimizin üzerine çıktık ve şu anda yaklaşık 140 km'yi geçtik, inşallah belirlemiş olduğumuz, temeli hazır olan, serme ve sıkıştırma çalışmaları biten yaklaşık 30 km'lik bir yolumuz daha var, bu yatırımları da tamamlayarak bu yılı 170 km'lik sathi kaplamayla sonuçlandırmış olacağız. Amacımız; Yeşilyurt'umuzun her bir noktasına ulaşılabilir ve nitelikli yol ağına kavuşturmaktır. Bunu da başaracak güce ve kapasiteye sahibiz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım Mahallesindeki incelemelerinden sonra Gedik Mahallesi ile Banazı arasındaki bağlantı yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

"Çok güzel bir yola kavuştuk, elinize sağlık"

Yeşilyurt Belediyesine yol hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Gedik Mahalle Muhtarı Selahattin Demirtaş, " Bu yolun açılması adına Yeşilyurt Belediyemize talebimiz vardı, burası atıl bir vaziyetteydi, tozdan çamurdan geçilmiyordu, vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyordu. Belediye Başkanımız buraya el attı, elinden geleni yapıyor, yapmıyor desek nankörlük olur. Allah hepsinden razı olsun, çok güzel bir yola kavuştuk, ben bu kadar beklemiyordum, ellerine ve yüreklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

"Gedik mahallemiz akıcılık seviyesi artan, modern bir bağlantı yoluna kavuştu"

Gedik mahallesinin yeni yatırımlarla hızla geliştiğini ifade eden Çınar, " Şehir merkezine yakınlığı ve müstakil evlerin arttığı Gedik mahallemizin her yönden gelişimi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu bölgemiz çok fazla tercih edildiği için bizlerde burada belirlenen eksiklikleri teker teker gideriyoruz. Mahalle Muhtarımızda desteklerini esirgemedi, kendisine teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Gedik ile Banazı ve Konak arasındaki bağlantıyı sağlayan 2 km'lik yolumuzu sathi kaplamayla güzel bir görüntüye kavuşturduk. Akıcılık seviyesi artan, modern bir hale kavuşan yolumuzun açılması bölgemizin daha fazla tercih edilmesine ve gelişmesine etken olacaktır. Yeşilyurt'umuza ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberi: Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi
Son dakika haberi: Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi
Son dakika haberi: Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi

Yeşilyurt, Malatya, Gedik, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Başkan Çınar, ulaşım yatırımlarını inceledi - Son Dakika


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