Son dakika haberi... Başkan Gültak, kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Başkan Gültak, kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt verdi

09.04.2021 15:22
Son dakika haberi... Başkan Gültak, kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt verdi, System.String[]

Son dakika haber: MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında TOKİ'nin Çay Mahallesinde sürdürdüğü kentsel dönüşüm projesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, meclis toplantısında TOKİ'nin Çay Mahallesinde sürdürdüğü kentsel dönüşüm projesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Gültak, "Amacımız, Çay Mahallesinde yaşayan insanlarımızın çok daha güvenli, konforlu modern konutlarda yaşamalarını sağlamak. Standartların üzerinde bir yaşam, tüm kardeşlerimizin hakkıdır" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin nisan ayı 2. birleşim 1. oturumu, Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, TOKİ tarafından Çay Mahallesinde devam eden yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin komisyonlardan oy çokluğuyla gelen rapor görüşüldü.

HDP'li meclis üyelerinin eleştirileri üzerine tartışma yaşanan madde nedeniyle Başkan Gültak, protokolün tüm maddelerini okuyup meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaştı.

"Dileyen kadınlar, kuracakları tandırda ekmeklerini de yapabilecek"

Eleştirilere yanıt veren Gültak, "Biz, insanlarımızın yine akrabaları, 30-40 yıllık komşularıyla birlikte güvenli konutlarda yaşamaların sağlamak istiyoruz. Konut fazlalığı halinde, mahalledeki kiracıların da uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayıp, mahalleye dışarıdan insanın gelmemesini sağlayacağız. Dileyen kadınlar, tandırlarında ekmeğini de yapacak, kültür ve geleneklerini de yaşatabilecek" diye konuştu.

"Standartların üzerinde bir yaşam herkesin hakkıdır"

Başkan Gültak, çarpık ve düzensiz yapılaşma nedeniyle park, yeşil alan, düğün salonu veya taziye evi yapılabilecek alan bulamadıklarının da altını çizerek, "Çay Mahallesinde hayata geçen projede ise bahsettiğimiz tüm sosyal donatı alanlarının yanı sıra park ve yeşil alanlar, bisiklet yolları ve otoparklar olacak. Mersin'de, 140 dönümün içine 415+300; toplamda 715 konutu başka yerde göremezsiniz. Standartların üzerinde bir yaşam, Çay Mahalleli kardeşlerimizin de hakkıdır" ifadelerini kullandı.

"Protokolün her yerinde 'uzlaşma' öne çıkıyor"

Projenin hayata geçmesi noktasında, Çay Mahallesinde yaşayan hak sahiplerinin yüzde 70 ila 80'inin onayını almayı hedeflediklerini dile getiren Gültak, "Nitekim TOKİ ile imzaladığımız protokolün hemen her maddesinde 'uzlaşma' ifadesi geçmekte. Uzlaşma ve vatandaşlarımızın onayının olmadığı bir proje zaten başarılı olamaz. Günü kurtarmayı amaçlayan bir anlayışımız asla yok. Tek amacımız ve hedefimiz, Akdeniz halkının çıkarlarını korumak. İnsanlarımıza çok daha güvenli, sağlıklı, konforlu ve planlı binalarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hak sahibi vatandaşlarla tek tek görüşmeler yapılacak"

Çay Mahallesinde 733 kişi ile anket yapıldığını, ulaşılamayan kişi sayısının da 319 olduğunu belirten Gültak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Anket ile yüzde 70 oranında ailelere ulaşılmış. Bunun yüzde 54'ü erkek; yüzde 46'sı kadın. Kentsel dönüşümü isteyen vatandaşların oranı yüzde 42; istemeyenlerin oranı yüzde 57. Neredeyse yarı yarıya. Tabi insanlarımızın çoğunluğu yeterince bilgi sahibi olmadığı için de projeye karşı bir duruş var. Biz, insanları çağırıp bilgi verdiğimizde bu oranın yükseleceğine inanıyoruz. TOKİ ve personelimiz, hak sahibi bin 100 kişi ile tek tek görüşecek. Hedefimiz, hak sahibi insanlarımızın en az yüzde 70'inin onay ve kabulünü almak."

Gültak'ın projeye ilişkin açıklamasının ardından, komisyonlardan oy çokluğu ile gelen teklif, yine belediye meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. - MERSİN

Son dakika haberi... Başkan Gültak, kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt verdi
Son dakika haberi... Başkan Gültak, kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt verdi
Son dakika haberi... Başkan Gültak, kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt verdi
Son dakika haberi... Başkan Gültak, kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Başkan Gültak, kentsel dönüşüm eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika Ekonomi


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