Son dakika haberi | Başkan Gümrükçü'den Covid-19 toplantıları - Son Dakika

Son dakika haberi | Başkan Gümrükçü'den Covid-19 toplantıları

19.11.2020 14:57
Son dakika haberi | Başkan Gümrükçü'den Covid-19 toplantıları, System.String[]

Son dakika haberi: Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Covid-19 vaka oranındaki artış sonrası ilçe sınırları içerisinde yer alan hastane yöneticileri ve belediye kriz masasıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Covid-19 vaka oranındaki artış sonrası ilçe sınırları içerisinde yer alan hastane yöneticileri ve belediye kriz masasıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi dönemi boyunca Çiğli'deki hastane yöneticileriyle belirli aralıklarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Başkan Utku Gümrükçü, son günlerde yaşanan vaka sayısındaki hızlı artış sonrası hastane ihtiyaçlarının ve salgınla mücadelede izlenecek yeni yol haritasının belirlenmesi amacıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle yeninde bir araya geldi. Hastane yöneticilerini tek tek dinleyen Başkan Gümrükçü, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı. Başkan Gümrükçü daha sonra belediye kriz masasını toplayarak pandemi ile ilgili alınacak tedbirlerle ilgili görüştü.

"Birlikte mücadele edeceğiz"

Covid-19 salgınıyla mücadeleye ilk günkü kararlılıklarıyla devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Maalesef ki vaka sayısı tekrar hızlı bir yükselişe geçti. Salgının ilçemizdeki durumunu saptamak için hastane yöneticilerimizle bir araya geldik. Hastanelerimizin doluluk durumu ve ihtiyaçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kısa ve uzun vadede hayata geçirmemiz gereken tedbirleri belirledik. Çiğli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla sağlık emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kentimizin bu salgını en az hasarla atlatması için sorumluluklarımız doğrultusunda üzerimize düşenleri tereddütsüz yerine getireceğiz. Değerli hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına olabildiğince dikkat etmelerini ve acil olmayan durumlar dışında toplu alanlara girmemelerini önemle rica ediyorum" dedi. - İZMİR

Son dakika haberi | Başkan Gümrükçü'den Covid-19 toplantıları

Koronavirüs, Hastane, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Başkan Gümrükçü'den Covid-19 toplantıları - Son Dakika


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