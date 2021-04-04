Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor

04.04.2021 17:10
Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor, System.String[]

Son dakika haberler... Geleneksel hale gelen mahalle ziyaretlerine devam eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, hafta sonu programında Köseali, Kordon ve Beylikli mahallelerinde vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Geleneksel hale gelen mahalle ziyaretlerine devam eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, hafta sonu programında Köseali, Kordon ve Beylikli mahallelerinde vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Kayda, hafta sonu mesaisinde ziyaret edilmedik mahalle bırakmayacaklarını söyledi.

Salihli Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan 102 mahallesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıklayan Başkan Kayda, hafta sonu programında Köseali, Kordon ve Beylikli Mahallelerini ziyaret ederek muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinledi. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 20 mahalle ve bölge halkı için barajın hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Kayda, Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde Yeşilkavak Barajını Salihli'ye kazandıracaklarını söyledi. Başkan Kayda, "Bölgemizdeki 20 mahalle için hayati önem taşıyan Yeşilkavak Barajının bir an önce yapılması için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve Cumhur İttifakı Manisa Milletvekillerimiz ile görüşmeler yaptık. Her ortamda barajın önemli olduğunu ifade ediyorum. Hep birlikte çalışarak Yeşilkavak Barajını Salihli'mize kazandıracağız" dedi.

Kırsal mahallelerde hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Kayda, "Geleneksel hale getirdiğimiz hafta sonu programımızda, Köseali, Kordon ve Beylikli Mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Başkan yardımcım ve müdürlerim ile birlikte mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile buluşuyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde hem talepleri dinliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda paketlerini muhtarlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle yaşanan zor günlerde Salihli Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Kayda, zor şartlarda geçim mücadelesi veren ailelere destek olmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlar işbirliğinde gıda paketi dağıtmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda paketlerini Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, Kordon Mahalle Muhtarı Adem Sevi ve Beylikli Mahalle Muhtarı Akşit Gencer'e teslim etti. Muhtarlar da, zor günlerde kendilerine destek olan ve yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletti.

Başkan Kayda'nın hafta sonu programına, Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan katıldı. - MANİSA

Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor
Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor
Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor
Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor
Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor
Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor
Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor

Salihli Belediyesi, Cumhur İttifakı, Zeki Kayda, Salihli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Başkan Kayda, dur durak bilmiyor - Son Dakika


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