Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı

13.05.2021 16:51
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı, System.String[]

Son dakika haber... Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram öncesinde Cebeci Askeri Şehitliğini ve Ortaköy Mezarlığını ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram öncesinde Cebeci Askeri Şehitliğini ve Ortaköy Mezarlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrası şehit aileleriyle sohbet eden Köse, "Siz şehitlerimizin bizlere emanetlerisiniz, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Mamaklı vatandaşları ziyaret edip bayramlarını kutlayan Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşları da unutmadı.

Köse ve Sırmalı'nın ziyaret ettiği ilk adres Balkiraz Mahallesi'nde yalnız yaşayan Asiye Kılıç oldu. Yaşlı kadına sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileyen Sırmalı ve Köse ardından, 2019 yılında Hakkari'de teröristler tarafından şehit edilen Alim Keskin'in ailesini ziyaret ederek, hayırlı bayramlar diledi. Köse ve Sırmalı ardından sırayla 15 Temmuz'da Genelkurmay'ın önünde tanklardan çıkan ateş sonucu bacağından yaralanan 15 Temmuz Gazisi Ümit Aytekin'e, Yeşilbayır Mahallesi'nde yürüme engeli bulunan Nazife Özen'e ve geçtiğimiz haftalarda görev sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Nazmi Çelik'in Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Yoldan geçen vatandaşların da bayramını kutlayan ikili, denetim noktalarında nöbet tutan polis ve jandarmaların da bayramlarını kutladı, şeker ikram etti. Gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde evlere girmeyen Sırmalı ve Köse, ailelerle kapı önünde sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Ziyaretlerde bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulunan Köse, "Cenabı Allah birlik, beraberlik, kardeşlik, içerisinde bayramı idrak edenlerden eylesin. Bayramı daha önceki yıllardaki gibi yaşama şansımız yok ama bu bayramı ihya etmemize engel değil. Önemli olan gönüllerden birbirimize bağlanmış olmamız. Kalpten kalbe yol gider. Birbirimize olan sevgimizi, dayanışmamızı ve hoşgörümüzü daha da pekiştireceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı
Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Başkan Köse Şehitleri unutmadı - Son Dakika


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