Son dakika haberi! Başkan kurtuldu, şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Başkan kurtuldu, şoförü hayatını kaybetti

20.06.2022 12:14
Son dakika haberi! Başkan kurtuldu, şoförü hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer karaciğer nakli ile ikinci hayata 'merhaba' derken, Dinçer'in makam şoförü Fatih Atabay ise uzun süredir tedavi gördüğü kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer karaciğer nakli ile ikinci hayata 'merhaba' derken, Dinçer'in makam şoförü Fatih Atabay ise uzun süredir tedavi gördüğü kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçirdiği karaciğer rahatsızlığı dolayısıyla zor günler geçirmiş adeta ölümün kıyısından dönen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Malatya'da geçirdiği karaciğer nakli operasyonu ile yeniden sağlığına kavuştu. Çine halkı Başkan Dinçer'in yeniden aralarına dönmesine sevinirken, Dinçer'in şoföründen gelen acı haber ile de yasa boğuldu. Uzun süredir nadir görülen kas hastalığı nedeniyle durumu ağırlaşan Atabay hayatını kaybetti. Atabay'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Enver Salih Dinçer, Fatih, Çine, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Başkan kurtuldu, şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

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