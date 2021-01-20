Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, MHP yönetimini yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, MHP yönetimini yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirdi

20.01.2021 14:53
Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, MHP yönetimini yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirdi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MHP il ve ilçe yöneticilerine 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MHP il ve ilçe yöneticilerine 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, MHP il ve ilçe yönetim kurulu üyelerine geçen yılın yatırım ve hizmetlerini görseller eşliğinde anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, belediye olarak 2020 yılında rekor hizmet yaptıklarını belirtti.

2020 yılını pandemi ile mücadele ederek geçirdiklerini hatırlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak pandemiyi fırsata çevirdik. Yeni projeleri hayata geçirdik, ilçemizi bir adım daha öne taşıdık. 170 bin ton asfalt ile yaklaşık 170 kilometre asfalt yol yaptık. Yeni bisiklet yolları yaptık. 70 bin civarında ağaç diktik. İlçemizi daha düzenli ve güvenli hale getirmek için 335 metruk ve gecekondu evi yıktık. 9 noktada restorasyon çalışması yaptık. İlçemize daha seri ve nitelikli hizmet edebilmek için iş makinası sayısını artırdık. 48 iş makinası aldık. 1034 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Eğitime destek olmak için 2 bin tableti öğrencilerimize sunduk. İhtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en güzel çalışmaları kazandırmaya devam edeceğiz."

MHP İl Başkanı Serkan Tok da Palancıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalardan memnun olduklarını belirterek, "Melikgazi'de yapılanlar hakkında bilgi almış olduk. Bizler de meclis üyelerimiz, il ve ilçe üyelerimizle sizlere destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Kayseri hepimizin. Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Melikgazi, Hisarcık, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, MHP yönetimini yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Ayşenur Arslan ile Baro Başkanının 'Bunak' değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Cani koca, kumar borcu yüzünden kavga ettiği astım hastası karısını boğarak öldürdü
Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti         
15:39
Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı         
15:18
Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
15:07
Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı         
14:23
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var         
14:03
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor         
13:47
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Sevgilisinin ölüm haberini alan genç kız, hastanede kalbine sıkıp intihar etti Sevgilisinin ölüm haberini alan genç kız, hastanede kalbine sıkıp intihar etti         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 15:51:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, MHP yönetimini yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei