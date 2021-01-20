Son dakika haberi! Başkan Palancıoğlu, MHP yönetimini yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MHP il ve ilçe yöneticilerine 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, MHP il ve ilçe yönetim kurulu üyelerine geçen yılın yatırım ve hizmetlerini görseller eşliğinde anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, belediye olarak 2020 yılında rekor hizmet yaptıklarını belirtti.

2020 yılını pandemi ile mücadele ederek geçirdiklerini hatırlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak pandemiyi fırsata çevirdik. Yeni projeleri hayata geçirdik, ilçemizi bir adım daha öne taşıdık. 170 bin ton asfalt ile yaklaşık 170 kilometre asfalt yol yaptık. Yeni bisiklet yolları yaptık. 70 bin civarında ağaç diktik. İlçemizi daha düzenli ve güvenli hale getirmek için 335 metruk ve gecekondu evi yıktık. 9 noktada restorasyon çalışması yaptık. İlçemize daha seri ve nitelikli hizmet edebilmek için iş makinası sayısını artırdık. 48 iş makinası aldık. 1034 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Eğitime destek olmak için 2 bin tableti öğrencilerimize sunduk. İhtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize en güzel çalışmaları kazandırmaya devam edeceğiz."

MHP İl Başkanı Serkan Tok da Palancıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalardan memnun olduklarını belirterek, "Melikgazi'de yapılanlar hakkında bilgi almış olduk. Bizler de meclis üyelerimiz, il ve ilçe üyelerimizle sizlere destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Kayseri hepimizin. Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.