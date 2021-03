Son dakika haberi: Başkan Say, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika

VAN (İHA) – Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde özel çocuklarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Her canın özel olduğuna dikkat çeken Say, tüm çocukların topluma kazandırılmasının önemine değindi. "Kafamızdaki engelleri aştığımız zaman, tüm engelleri bir bir aşacağız" diyen Başkan Say, "Edremit'te ikamet eden çocuklarımızla bir araya geldik. Biraz önce hediyeleştik, yine profesyonel at çiftliğimizde çocuklar ata bindiler. Bizden sadece bir kromozon fazlalıkları var. Bunu bir hastalık olarak görmememiz lazım. Onlarda bizim içimizden, ailemizden olan bir parçamız. Bu anlamda farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah yakın zamanda özellikle ilimizde down sendromuna ilişkin bir merkez açmayı düşünüyoruz. Edremit Engelsiz Merkezimizin bir parçası olarak yakın zamanda proje bittiğinde de bu çalışmayı duyuracağız. Kafamızdaki engelleri aştığımız zaman, tüm engelleri bir bir aşacağımızı düşünüyoruz. Down sendromlu çocuklarımızın özellikle ailelerini buradan selamlıyorum. Edremit Belediyesi olarak her daim yanlarındayız" dedi. - VAN