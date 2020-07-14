Son dakika haberi... Başkan Saygılı'dan '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi... Başkan Saygılı'dan '15 Temmuz' mesajı

Son dakika haberleri: Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Milletin İradesinin üzerinde güç yoktur" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Milletin İradesinin üzerinde güç yoktur" dedi.

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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yayınladığı mesajında tüm ülkede olduğu gibi 15 Temmuz gecesi Kırıkkale'de de destan yazıldığını belirterek " O makus gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milletimizi şehirlerinin meydanlarına davet ediyorum' çağrısına ilk kulak veren şehirdir Kırıkkale. 15 Temmuz gecesi tüm ülkemizde olduğu gibi demokrasiye sahip çıkarak kahramanlığımızı bir kez daha dosta ve düşmana gösterdik" ifadesini kullandı.


"Milletimiz bombalara karşı geri adım atmadı"


Hain terör örgütü FETÖ üyelerinin gerçekleştirmeyi planladığı darbe girişiminin milletin zaferiyle bertaraf edildiğini söyleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandılar. Fakat milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadı ve meydanları darbecilere bırakmadı" ifadelerine yer verdi.


"Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"


Başkan Mehmet Saygılı "Hain darbe girişimine karşı toplumun tüm kesimlerinin verdiği ortak demokratik tepki ve mücadelenin öneminin altını çizerken, darbe girişimini gerçekleştirenleri ve destek verenleri bir kez daha lanetliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" şeklinde belirtti.


Mehmet Saygılı ayrıca 15 Temmuz gecesinin dördüncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe tüm Kırıkkale halkını davet ederek "O gece tarih yazan şehitlerimizi ve kahramanlarımızı bir kez daha anmak üzere gerçekleştireceğimiz etkinliklere tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. - KIRIKKALE

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:52 Kaynak: İHA

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