Son dakika haberi! Başkan Sülük'ten şehit babasına ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi! Başkan Sülük'ten şehit babasına ziyaret
19.10.2020 15:23
Son dakika gündem haberi... İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit babası Hüseyin Dokumacı'yı evinde ziyaret eden Başkan Ali Sülük, başsağlığı dileklerini iletti.
Vatan uğruna canını vermiş olan aziz şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyeceklerini kaydeden Başkan Sülük, "Kahraman evlatlarımızın aileleri bizlere emanettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Vatan için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi ise minnet anıyorum" dedi. - ÇORUM
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