Son dakika haberi... Başkan Yüce'den Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'ye ziyaret - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde kentte tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaları anlatan Yüce, Bakan Kirişçi'yi gelecek planlamalar hakkında bilgilendirdi.

Yüce, üreten, üretene destek olan, tarımsal kalkınma için çalışarak kazanan bir şehir olmak istediklerini belirterek, Kirişçi ile kurumdan alınacak destekler hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette, tarım projelerine yenilerini ekleyeceklerini aktaran Başkan Yüce, kendilerine desteğini esirgemeyen bakanlık yetkililerine teşekkür etti.