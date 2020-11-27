Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu

27.11.2020 11:29
Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'da hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm başta olmak üzere çok sayıda proje ile ilgili Ankara'da bir dizi resmi temasta bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'da hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm başta olmak üzere çok sayıda proje ile ilgili Ankara'da bir dizi resmi temasta bulundu. Yüksel, bazı projelerle ilgili protokollere de imza attı.

Ankara temasları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ı makamında ziyaret eden Yüksel, Tekirdağ'ın depremselliği ve risk potansiyeline ilişkin bilgi verdi. Bakanlık destekleri dahilindeki kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Yüksel, Bakan Yardımcısı Fatma Varank nezdinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bakanlık yetkililerine, Tekirdağ ve Süleymanpaşa'ya gösterdikleri yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı'nın da eşlik ettiği temaslar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan'a nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Yüksel, Uçan'a gösterdiği yakın ilgi ve alaka ile Süleymanpaşa'daki şehir planlaması çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yeni spor tesisleri için protokol imzalandı

Ankara temaslarına Spor Toto Genel Müdürlüğü ile devam eden Yüksel, Başkan Yardımcısı Saygı'nın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül'ün de katılımıyla Spor Toto Genel Müdürü Bünyamin Bozgeyik'e ziyarette bulundu.

Süleymanpaşa'ya kazandırılacak olan Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezi, Kapalı Okçuluk Alanı, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve 15 bin öğrenciye hizmet verecek gençlik merkezi ve spor tesislerinin protokollerini imza altına alan Yüksel, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatları ile Süleymanpaşa'da hayata geçirilecek olan projelere destek veren Spor Toto Genel Müdürü Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.

Yüksel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Yüksel, ziyarette Meclis Başkanı Prof. Dr. Şentop'a, ilçede hız verilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) genel merkezinde Sendika Genel Başkanı Levent Uslu'ya iade-i ziyarette bulunan Yüksel, çalışma hayatı ve sendikal faaliyetler hususunda istişareler gerçekleştirdi. Yüksel ayrıca Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ı da makamında ziyaret etti.

Ankara'dan birçok müjdeli haberle döndüklerini belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, önümüzdeki günlerde sürprizleri tek tek kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu
Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu
Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu
Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Başkan Yüksel Ankara'da bir dizi üst düzey temasta bulundu - Son Dakika


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