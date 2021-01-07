Son dakika haberi... Başkan Yüksel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Başkan Yüksel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

07.01.2021 15:43
Son dakika haberi... Başkan Yüksel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Son dakika gündem haberine göre Yeşili ile mavisi ile yaşanabilir, yenilenmiş alt ve üst yapısı ile modern bir kent oluşturmak amacıyla Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

Yeşili ile mavisi ile yaşanabilir, yenilenmiş alt ve üst yapısı ile modern bir kent oluşturmak amacıyla Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı çalışmalar, aralıksız devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de çalışmalar kapsamında Karlıktepe Mahallesi sınırları içinde yer alan Fahri Korutürk Caddesi ve Soğanlık Caddesi'nde devam eden altyapı düzenleme çalışmalarını ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kartal'da atık su, yağmur suyu ve asfaltlama çalışmaları, işbirliği içinde devam ediyor. Kartal'ın Karlıktepe Mahallesi sınırları içinde yer alan Fahri Korutürk Caddesi ve Soğanlık Caddesi'nde İBB'nin gerçekleştirdiği atık su ve yağmur suyu kanal çalışmaları sona erdi. Ekipler son olarak asfalt çalışması yaparak çalışmaları tamamladı ve her iki caddeyi de Kartallı vatandaşların hizmetine açtı. Mahalle genelinde devam eden çalışmalar tamamlandığında, Karlıktepe Mahallesi'nde toplam 1.5 kilometrelik atık su ve 3 kilometrelik yağmur suyu hattı yapılmış olacak.

"İLÇEMİZİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Çalışmaları başkan yardımcıları ile birlikte takip eden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'ı daha güzel ve yaşanılabilir bir kent hale getirebilmek ve canlandırmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğini söyleyen Başkan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak İSKİ ile koordinasyon içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, yağışlı havalarda su baskınları yaşanan bölgelerde bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlçemizin altyapısını güçlendirmek için İBB ile uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Salgına rağmen Kartallı komşularımızın en iyi hizmeti alabilmesi için gayretle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."  diye konuştu.

Karlıktepe Mahallesi sakinleri de Başkan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Hisarcık, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Başkan Yüksel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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