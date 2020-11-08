Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi

08.11.2020 14:55
Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kartal Belediyesi tarafından her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 2020 Yılı Kasım Ayı Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 2020 Yılı Kasım Ayı Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kartal'da bulunan 20 mahallenin muhtarına bir sunum gerçekleştiren Başkan Yüksel, ardından göreve geldikleri günden itibaren gerçekleştirilen proje ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Kartal Belediye Ana Hizmet Binasında pandemi önlemleri alınarak düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal'daki mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasında geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek başlayan Başkan Gökhan Yüksel, depremin ardından Kartal Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaştı. Başta Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi olmak üzere pek çok olumsuzluğa karşın Kartal'da önemli hizmetler ve projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yüksel, göreve geldikleri günden itibaren geçen 500 günlük sürede gerçekleştirilen projeler ve yapılan hizmetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Yaptıkları çalışmalar ile 6 yeni park açtıklarını ve yenilenen parklar ile birlikte toplamda 16 parkın Kartal'a kazandırıldığını aktaran Başkan Yüksel, Kartal Akademi adlı derslik ve atölyelerden oluşan bir işlek düşündüklerini, bununla beraber Kartal'da 3 mahallede "Gençlik Merkezi "açılması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Atalar Spor Merkezi ile ilgili de bilgi veren Başkan Yüksel, spor kompleksinin bitmek üzere olduğunu, ufak tefek eksiklerinin tamamlandığını ve kısa bir süre sonra mahallenin çocukları ile birlikte açılacağı bilgisini paylaştı.

Başkan Yüksel'in sunumunun ardından muhtarlar söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini ilettiler. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yaşan Yüksel, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini belirtti. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Yüksel, en önemli gündem maddesinin Covid-19 salgını olduğunu kaydederek, salgın ile mücadelede her türlü desteği verdiklerini söyledi. Toplantının kapanışında ise muhtarları temsilen Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı ve Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Salim Coşar, Başkan Yüksel'e Atatürk'ün bir tablosunu hediye etti. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika


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