Son dakika haberi... Başkan Zeybek'ten kulüplere davet

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla, sporcu beslenmesiyle Afyonkarahisar'ın üst düzey bir kent olduğuna dikkat çekerek, güzel bir kamp sezonu geçirmek isteyen takımları Afyonkarahisar'a davet etti. Birçok futbol takımının kentte kamp yapmak için müracaatta bulunduğunu aktaran başkan Zeybek, takımların şehre olan ilgisinin her yıl arttığına vurgu yaptı. Gerek yerli gerekse yabancı takımların Afyonkarahisar'dan memnun ayrıldığını anlatan başkan Zeybek, Zaferin, termalin, mermerin ve gıdanın başkenti olan Afyonkarahisar, spor turizminin de başkenti olma yolunda ilerliyor dedi. Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ın düşük nem oranıyla spor müsabakaları için ideal bir iklime sahip olduğunu söyleyerek tüm takımlara Sporun merkezine davetlisiniz çağrısında bulundu.