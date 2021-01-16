Son dakika haberi | Başken'te şüpheli ölüm

Son dakika haber... Başken'te şüpheli ölüm Ankara'nın Sincan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Başken'te şüpheli ölüm ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi Serin Sokak 22/11 numarada tek başına yaşayan Hanifi Taner'den haber alınamaması üzerine yakınları tarafından Sincan Plevne Merkez Karakolu'na ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipleri Hanifi Taner'in cansız bedeni ile karşılaştılar. Taner'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi

Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan

Bülent Ersoy'un son paylaşımı hayranlarını şaşırttı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti

Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu

Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı

Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi