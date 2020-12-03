Başkent derbisinde kazanan Türk Telekom

Türk Telekom, başkent derbisinde OGM Ormanspor'u 83-64 mağlup ederek ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 7. galibiyetini aldı.

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor'u ağırladı. Türk Telekom, ilk periyotta hızlı hücumlarla skor üretmek isterken, 4. dakikaya 10-5 ev sahibi ekip üstünlüğü ile girildi. Hakem molasının ardından konuk ekip öne geçerken, Sam Dekker'ın basketiyle skor yeniden mavi-beyazlı ekip lehine belirlendi. Nick Johnson'un 11 saniye kala el üstünden gönderdiği basket ile Türk Telekom ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı.

Türk Telekom ikinci çeyrekte agresif savunmasıyla oyunun kontrolünü ele aldı. Konuk ekibin uzunlarını boyalı bölgede etkisizleştiren Türk Telekom, Kylie Wiltjer ve Muhammed Baygül ile skor üretti. Soyunma odasına 43-34 ev sahibi ekip üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte OGM Ormanspor Kikanovic ile pota altında etkili oldu. Türk Telekom, Sam Dekker'in ve Erdi Gülaslan'ın elinden çizgi dışından bulduğu sayılarla skor avantajını korudu. Üçüncü çeyrek sonucu 63-52 Türk Telekom lehine belirlendi.

Final çeyreğinde de oyunu domine eden Türk Telekom başkent derbisinden 83-64 galip ayrılarak ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 7. galibiyetini aldı ve 3. sıradaki yerini korudu. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Türk Telekom'un Kanadalı oyuncusu Kylie Wiltjer oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Sinem Tetik

Türk Telekom: Johnson 13, Baldwin 9, Gani Erdi Gülaslan 7, Dekker 16, Eric 1, Muhammed Mustafa Baygül 11, Göktuğ Baş, Wiltjer 24, Yiğit Özkan, Batuhan Acar 2

OGM Ormanspor: Holloway 21, Hagins 10, Kidd 10, Kadir Bayram 2, Cevher Özer 1, Kikanovic 12, Efe Ergi Tırpancı 3, Hardy 2, Erol Can Çinko 3, Yiğit Baran Sarıkaya

1. Periyot: 19-17

Devre: 43-34

3. Periyot: 63-52

(İHA)