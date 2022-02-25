Son dakika haberi... Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı

25.02.2022 16:46

Bir son dakika haberine göre Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan- Temelli yolu üzerindeki Zir Vadisi mevkiinde meydana gelen kazada, H.B. yönetimindeki 06 CAY 09 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü H.B. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Son dakika haberi... Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
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KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandı KGYS izleme görevlilerinin dikkati sayesinde, aracına çalıntı plaka takan şüpheli yakalandı Çaldığı araca farklı plaka takan zanlı kameralar sayesinde yakalandı Çaldığı araca farklı plaka takan zanlı kameralar sayesinde yakalandı

Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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