Son dakika haberi... Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Başkentte kamyon kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan- Temelli yolu üzerindeki Zir Vadisi mevkiinde meydana gelen kazada, H.B. yönetimindeki 06 CAY 09 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü H.B. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.