Son dakika haberi... Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı ardından servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 HMB 16 plakalı otomobil, Emirler istikametine hareket halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere çarptı daha sonra 06 C 0019 plakalı servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil savrulurken, çevredeki sürücüler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobilde sıkışan kişileri çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri ise Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Buğra Ö. ve Eren A. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yakınları fenalık geçirdi

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek fenalık geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Emirhan'ın yakını bir kişi ise "Emirhan ölme" diyerek feryat etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anını anlatan bir vatandaş ise, "Küçük binek araba karşı şeritten çok hızlı geliyordu. Dengeyi kaybederek orta karşı şeride geçti ve otobüsle kafa kafaya çarpıştı" dedi. - ANKARA