Son dakika! Başkent'te PKK kuryesi üç şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Başkent'te PKK kuryesi üç şahıs yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre - Başkent'te PKK kuryesi üç şahıs yakalandı Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın içerisinde kuryelik yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

- Başkent'te PKK kuryesi üç şahıs yakalandı ANKARA - Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın içerisinde kuryelik yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın kurye ve işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olay yerinde yapılan aramalarda bulunan 1 adet av tüfeği ve çok sayıdaki örgütsel kitap ile dijital materyallere de el konuldu.

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