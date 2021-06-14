Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı

Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı Ankara'da yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı.

Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı ANKARA - Ankara'da yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı. Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde araçlar sel suları altında kaldı. İvedik ve Ostim civarında yağış etkili oldu. Bazı noktalarda aralarında kamyonlarında olduğu araçlar su altına kaldı.

Ankara, Sel, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı - Son Dakika

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