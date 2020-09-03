Ankara'nın Mamak ilçesinde bir şahıs iş yerinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kıbrısköy Mahallesi'nde bir iş yerinde vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi görünce jandarma ekiplerini haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri geldi. Yapılan incelemede 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ölen kişinin kimliğini tespit için çalışma başlattı. Şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA