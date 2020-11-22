Son dakika! Başkent'te terör operasyonu: DAEŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında DAEŞ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 4 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

-İHA-