Son dakika haberleri... Başkent'te terör örgütü DEAŞ'e darbe: 9 gözaltı - Son Dakika

Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda yabancı uyruklu 15 şahsın terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Ali Nargüner/İHA)