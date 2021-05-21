Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Törekent Mahallesi Ayaş Bulvarı Hasan Şahan Kışlası yanında meydana gelen kazada; sürücü T.S.idaresindeki 31 Z 6439 plakalı otomobili ile Ayaş yolu üzerinden Yenikent istikametine seyri sırasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan M.G. ve E.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.