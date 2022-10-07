Ankara haberi | Ankara'da firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Ankara haberi | Ankara'da firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

07.10.2022 14:38
Ankara haberi | Ankara'da firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara habere göre ANKARA'da polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda firari 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

ANKARA'da polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda firari 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Türk Standartları Enstitüsü'nde uzman olarak çalıştığı sırada ihraç edilen ve 4 yıldır aranan Akif Özdemir ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski üsteğmen Fikret Tokgöz yakalanarak cezaevine gönderildi.Akif Özdemir'in, örgüt içinde bölge sorumlusu olarak görev aldığı, kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve 2018 yılından bu yana yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı, sık sık kılık değiştirdiği ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. Fikret Tokgöz'ün ise 2014 yılında teğmen rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlamadan önce örgütün öğrenci yapılanmasında 'ev ağabeyliği' yaptığı ve 'Furkan' kod adını kullandığı belirlendi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haberi | Ankara'da firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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