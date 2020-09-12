Başkent'te zincirleme kaza : 4 yaralı - Son Dakika

Başkent'te zincirleme kaza : 4 yaralı

Başkent'te zincirleme kaza : 4 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Başkent'te zincirleme kaza : 4 yaralı ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza Ankara'nın Sincan İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.A idaresindeki 06 DJ 0664 plakalı otomobil Sincan istikametine seyir halindeyken fren mesafesini ayarlayamayınca kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 otomobilde bulunan O.Ç., H.S., E.T., G.Ç. ve C.Ç hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise büyük çapta hasar meydana geldi. Trafik polisleri kazanın bulunduğu bölgede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Oluşan yoğun trafik kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

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