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Son dakika haberi | Başkent'teki alacak-verecek cinayetinde aracın dükkana daldığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Başkent'teki alacak-verecek cinayetinde aracın dükkana daldığı anlar kamerada

03.12.2021 00:58
Son dakika haberi | Başkent'teki alacak-verecek cinayetinde aracın dükkana daldığı anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'da alacak-verecek meselesi yüzünden araçla daldığı kafede ortağı tarafından silahla vurularak öldürülen şahsın dükkana araçla daldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da alacak-verecek meselesi yüzünden araçla daldığı kafede ortağı tarafından silahla vurularak öldürülen şahsın dükkana araçla daldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Etimesgut ilçesindeki bir kafede meydana geldi. Ortağı H.K. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan Murat Öztok, park halindeki otomobiline binerek ortağı olduğu kafeye daldı. Öztok'un dükkana araçla girdiğini gören H.K., yanındaki tabancayla Öztok'a defalarca ateş etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Öztok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ortağını öldürdükten sonra kaçan H.T.'nin yakalanması içinse polis ekipleri çalışma başlattı. Öztok'un aracıyla kafeye giriş anı ise başka bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"Vuran kişi benim patronumdu"

Cinayetin yaşandığı dükkanda garsonluk yapan ve olay anına şahit olan bir çalışan, her şeyin bir anda geliştiğini söyleyerek, "Olayın yaşandığı dükkanda çalışan adam bir anda dükkana girdi. Arkasını döndü. Patronum daha erken davrandı. Arabayı itemedim, gücüm yetmedi. Vurulan şahsa yardım etmek için camdan girdim. Oradan müdahale etmeye çalıştım. Yarım saat uğraştım, bir şey yapamadım. Vuran kişi benim patronumdu. Her şey bir anda oldu. Dükkana bir anda daldı. Dükkanda o sırada iki kişi vardı. Keşke hiç yaşanmasaydı. Burada çalıştığımdan beri dükkana dalan adamı hiç görmemiştim" şeklinde konuştu.

"İçeride altı, yedi tane mermi patlamış"

Çevre esnaflardan Erol Yılmaz ise dükkana giren aracın çok hızlı olduğunu belirterek, "Ölen kişi yakın arkadaşımızdı. Şahıslar ortaktı. Aralarında bir tartışma çıkıyor, buraya dayanıyor. Kapı açılmayınca da arabayla içeriye dalıyor. 'Beni buraya neden almıyorsunuz, ortaklığımız vardı' diyor. Ölen kişi çok düzgün bir adamdı. Öldüren de kötü birisi değildi. Bu şekilde olması üzücüydü. Aracın gelip girdiğini duyduk. Geri geri arabayla hızlanarak içeriye girdiğini gördük. İçeride altı, yedi tane mermi patlamış. Yaklaşamadık biz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Başkent'teki alacak-verecek cinayetinde aracın dükkana daldığı anlar kamerada - Son Dakika


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