Başkent'te yangın faciası; 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Başkent'te yangın faciası; 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Suriye uyruklu genç kapıyı kırarak içeri girdi

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan 3 kişiden biri olan 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Yasin sokakta meydana geldi. 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın esnasında içeride babanne Ümran G.ve 2 torunu olduğu öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinden sonra yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evden çıkartılan babanne ve 2 torunu hastaneye sevk edildi. Ancak yangın esnasında dumandan etkilenen 1 yaşındaki Sudenaz Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babanne Ümran G. ve 3 yaşındaki Yunus E. G.'nin ise tedavileri sürüyor.

Suriye uyruklu genç yangının içene atlayarak içeridekileri kurtarmaya çalıştı.

Komşuların ifadelerine göre yangın başladıktan sonra yardım çığlıkları yükselmeye başladı. O esnada üst komşu olan Suriye uyruklu bir kişinin kilitli kapıyı kırarak 3 yaşındaki Yunus E.G.'yi dışarı çıkarttığı öğrenildi. (M.