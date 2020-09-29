Başkentte 750 polis, eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi yaptı - Son Dakika

Başkentte 750 polis, eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi yaptı



BAŞKENT Ankara'da bulunan eğlence mekanlarında, 750 emniyet mensubunun katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eğlence mekanlarında sosyal mesafeye ve maske takma zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 750 polis, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerindeki eğlence mekanlarına tek tek girerek denetimlerde bulundu.

Denetimler sırasında, işletme sahiplerine ve vatandaşlara koronavirüs hakkında bilgi verildi. 25 iş yerine mevzuata aykırılıktan idari işlem yapılırken tedbirlere uymayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.

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