Son dakika haberi... Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

09.10.2022 18:32
Son dakika haberi... Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi

Son dakika haberi... Başkentte, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Uğur tarafından bıçakla öldürülen Zuhal Uğur ile çocukları Tuğçe ile Yusuf Uğur defnedildi.

Başkentte, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Uğur tarafından bıçakla öldürülen Zuhal Uğur ile çocukları Tuğçe ile Yusuf Uğur defnedildi.

Zuhal Uğur (42) ile çocukları Tuğçe (12) ve Yusuf Uğur (9) için Çubuk ilçesindeki Eğriekin Aile Mezarlığı'nda ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, ailenin akrabaları ve yakınları ile Tuğçe ve Yusuf'un eğitim gördüğü okullardaki sınıf öğretmenlerinin yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı.

Namazın ardından cenazeler, toprağa verildi.

Zuhal Uğur'un annesinin, gözyaşları içinde taziyeleri kabul ettiği görüldü.

Olayın geçmişi

Başkentte, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Uğur, Altındağ Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden eşi ve çocuklarının yanına gelmişti.

Kapıyı kırarak içeri giren şüpheli, tartıştığı karısı Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf'u bıçakla öldürdükten sonra kendini asmıştı.

Mehmet Uğur'un Ankara'daki bir hastanede güvenlik görevlisi, öldürdüğü eşi Zuhal Uğur'un ise aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

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Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş Eşi ile 2 çocuğunu öldürüp intihar eden güvenlik görevlisi, arkadaşlarından 'helallik' istemiş Son dakika haberleri | Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi Son dakika haberleri | Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi
Kaynak: AA

Mehmet Uğur, Yusuf Uğur, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Başkentte eşi tarafından öldürülen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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