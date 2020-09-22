Başkent'te fazla yolcu alan minibüse ceza - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, Başkent'te yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid Seyahatle Ölüme Tam Gaz! Jandarma Trafik Timi tarafından Ankara'da yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüs durdurularak gerekli idari işlemler yapılmıştır" ifadelerini kullanıldı. - ANKARA