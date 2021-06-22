Son dakika haberleri | Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Son dakika gündem haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde "ev abiliği", "belletmen", "bölge talebe mesulü", "izdivaç mesulü" ve "öğretmen" konumunda bulunan ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Son Dakika

Yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar! Arkeologlar Şanlıurfa'da yeni bir keşif yaptı

1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!

Deprem sesi korkuttu! Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü

Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti

Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı

Patlayıcıları çikolata ve kek ambalajlarına saklamış! PKK'lı terörist, kıskıvrak yakalandı

AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi

Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım