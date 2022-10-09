Son dakika gündem: Başkentte, karısını ve iki çocuğunu öldüren zanlı intihar etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Başkentte, karısını ve iki çocuğunu öldüren zanlı intihar etti

09.10.2022 06:34

Son dakika haber... Başkentte, boşanma sürecinde olduğu karısı ile iki çocuğunu öldüren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Başkentte, boşanma sürecinde olduğu karısı ile iki çocuğunu öldüren bir kişi kendini asarak intihar etti.

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen koca, gece 00.00 sularında Altındağ Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden eşi ve çocuklarının yanına geldi.

Kapıyı kırarak içeri giren şüpheli, tartıştığı karısı ile 9 ve 12 yaşlarındaki biri kız biri erkek iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini astı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, evde 4 kişinin cesedine ulaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Başkentte, karısını ve iki çocuğunu öldüren zanlı intihar etti - Son Dakika

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