Ankara 'da bir marketin kasasından silahlı soygunla 500 lira alarak kaçan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:33

Kaynak: AA

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