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Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2) - Son Dakika

Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2)

10.02.2022 23:17
Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2)

Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2)KAZA ANI KAMERADAÇankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydında yer aldı.

Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2)

KAZA ANI KAMERADA

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydında yer aldı. Görüntüde, İbrahim C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobilin, yokuş aşağı kontrolden çıkıp hızla Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptığı ve motosikletin metrelerce savrulduğu görüldü.

Görüntü dökümü:

Kaza anı


Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2)
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Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte otomobille çarpışan motokurye öldü (2) - Son Dakika
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